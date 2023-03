Serie A 2022-2023 | 25ª giornata | i calciatori diffidati e squalificati

Leggi su inter-news

(Di venerdì 3 marzo 2023) Per la venticinquesimadiA si gioca da stasera, con Napoli-Lazio: per la situazione disciplinare, oltre a, da segnalare il ricorso presentato ieri sera dalla Roma per lo stop di due turni a Mourinho.A –25ªNAPOLI-LAZIO venerdì 3 marzo ore 20.45Napoli: Kim Min-jae (prossima partita Atalanta in casa)Napoli: Mario Rui (due giornate)Lazio: Danilo Cataldi, Adam Marusic, Matias Vecino (prossima partita Bologna in trasferta)Lazio: Nicolò Casale (una) MONZA-EMPOLI sabato 4 marzo ore 15Monza: Gianluca Caprari, ...