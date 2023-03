Separazione Francesco Totti – Ilary Blasi: si ritorna in tribunale, accordo saltato! (Di venerdì 3 marzo 2023) La situazione sembrava essersi placata per gli ex più famosi d’Italia, ma ora Ilary Blasi e Francesco Totti si trovano in un nuovo conflitto, i due non sono riusciti a trovare un accordo consensuale per risolvere la questione e si dovrà fare ricorso al tribunale, dove gli avvocati potranno esporre le loro lamentele e richieste. La Separazione consensuale è rimasta solo un’ipotesi, poiché non è stata effettuata alcuna telefonata dopo la sfida posta tra le parti. L’ex calciatore dovrà affrontare la questione in tribunale, invece che sul campo da gioco. Separazione Totti – Blasi, la questione finisce in davanti al giudice La data del processo tra i due ex partner è il 14 marzo 2023, dopo aver fallito nel ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 marzo 2023) La situazione sembrava essersi placata per gli ex più famosi d’Italia, ma orasi trovano in un nuovo conflitto, i due non sono riusciti a trovare unconsensuale per risolvere la questione e si dovrà fare ricorso al, dove gli avvocati potranno esporre le loro lamentele e richieste. Laconsensuale è rimasta solo un’ipotesi, poiché non è stata effettuata alcuna telefonata dopo la sfida posta tra le parti. L’ex calciatore dovrà affrontare la questione in, invece che sul campo da gioco., la questione finisce in davanti al giudice La data del processo tra i due ex partner è il 14 marzo 2023, dopo aver fallito nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Riccard45524202 : RT @olindocervi: @Riccard45524202 @LukeDuke1268 @MegasAlexandr12 @RobertoBazzichi @SanctionsK @EntropicBazaar @wbmosler @impazientezero1 @G… - olindocervi : @Riccard45524202 @LukeDuke1268 @MegasAlexandr12 @RobertoBazzichi @SanctionsK @EntropicBazaar @wbmosler… - redazionerumors : [Trending now] Francesco Totti e Ilary Blasi: tutte le news sulla loro separazione. Ecco le prime parole ufficiali… - redazionerumors : Le grane per Ilary Blasi sono sempre all'orizzonte. Questa volta il chiacchiericcio non riguarda la separazione dal… - redazionerumors : La vicenda della ex coppia Totti-Blasi non accenna a finire. Nonostante la separazione consensuale fosse stata pres… -