Senato, morto improvvisamente l'onorevole Pd Bruno Astorre. Avrebbe compiuto 60 anni tra una settimana (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato, a palazzo Cenci. Non è nota al momento la cosa del decesso. Il portone dell'immobile è ora chiuso, dopo che sono entrati nel palazzo la polizia scientifica per i rilievi, ma anche il segretario generale di Palazzo Madama insieme al dirigente dell'ispettorato della Polizia di Stato presso il Senato. Nato a Roma l'11 marzo 1963, Astorre Avrebbe compiuto tra pochi giorni 60 anni. Senatore dal 2013, era segretario regionale del Pd nel Lazio dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca eletta con il Pd di Frascati. Le reazioni della politica «Sconvolto dalla notizia della scomparsa del ...

