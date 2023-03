Selfie col morto (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo gli scatti chiesti da alcuni fan a Maria De Filippi, praticamente davanti al feretro del marito Maurizio Costanzo durante il secondo giorno della camera ardente in Campidoglio, non si placano sdegno e polemiche per comportamenti diventati una prassi all’indomani della morte di celebrità dello spettacolo e dello sport. «Che si tratti di classe scolastica, di uno stadio, di una camera mortuaria, aumentiamo la nostra ansia di apparire»: Panorama.it ha incontrato il sociologo della Cattolica di Milano Mauro Magatti per cercare di capire senso e degenerazione di un comportamento che non sembra conoscere limiti. Neanche innanzi ad un cadavere appena ricomposto nella bara. Professor Magatti, il “Selfie con il morto” è l’ultima frontiera dell’invasività dei social media. «Questa prassi - perché tale sembra essere diventata la posa fotografica anche ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo gli scatti chiesti da alcuni fan a Maria De Filippi, praticamente davanti al feretro del marito Maurizio Costanzo durante il secondo giorno della camera ardente in Campidoglio, non si placano sdegno e polemiche per comportamenti diventati una prassi all’indomani della morte di celebrità dello spettacolo e dello sport. «Che si tratti di classe scolastica, di uno stadio, di una camera mortuaria, aumentiamo la nostra ansia di apparire»: Panorama.it ha incontrato il sociologo della Cattolica di Milano Mauro Magatti per cercare di capire senso e degenerazione di un comportamento che non sembra conoscere limiti. Neanche innanzi ad un cadavere appena ricomposto nella bara. Professor Magatti, il “con il” è l’ultima frontiera dell’invasività dei social media. «Questa prassi - perché tale sembra essere diventata la posa fotografica anche ...

