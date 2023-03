Selena Gomez malattia, cos’ha e come sta oggi? (Di venerdì 3 marzo 2023) Selena Gomez malattia. Gli haters continuano a prenderla di mira, mettendo in risalto i cambiamenti del suo corpo. Allora Selena Gomez, in una diretta su TikTok, ha spiegato che quando prende i farmaci “trattiene molti liquidi” ed è per questo che appare più ‘gonfia’ rispetto ad altri periodi: “Preferisco essere sana e prendermi cura di me stessa. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023). Gli haters continuano a prenderla di mira, mettendo in risalto i cambiamenti del suo corpo. Allora, in una diretta su TikTok, ha spiegato che quando prende i farmaci “trattiene molti liquidi” ed è per questo che appare più ‘gonfia’ rispetto ad altri periodi: “Preferisco essere sana e prendermi cura di me stessa. ... TAG24.

