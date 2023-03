Se Schlein allarga il Pd la scissione nel partito non ci sarà, dice Bersani (Di venerdì 3 marzo 2023) Pier Luigi Bersani, ex segretario del partito democratico, è pronto a riprendere la tessera del Pd dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie. «Se, come spero, sarà un nuovo inizio, ci sarò anch’io», dice al Corriere. «Certamente c’è una novità che contiene un elemento di avventura. Ma la stasi è decadenza, quindi c’è uno sguardo positivo su questa ripartenza. Che sia una donna aiuta molto. Uno slogan come “donna vita libertà” equivale a liberté, égalité, fraternité». Il duello Schlein-Meloni «vuol dire che siamo europei», spiega. Ma ora «Schlein ha di fronte tre esigenze. La prima è tenere aperti l’allargamento e la chiamata, perché per un po’ di gente che è arrivata ce n’è tantissima che può essere ingaggiata in un progetto nuovo. La seconda è il ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 marzo 2023) Pier Luigi, ex segretario deldemocratico, è pronto a riprendere la tessera del Pd dopo la vittoria di Ellyalle primarie. «Se, come spero,un nuovo inizio, ci sarò anch’io»,al Corriere. «Certamente c’è una novità che contiene un elemento di avventura. Ma la stasi è decadenza, quindi c’è uno sguardo positivo su questa ripartenza. Che sia una donna aiuta molto. Uno slogan come “donna vita libertà” equivale a liberté, égalité, fraternité». Il duello-Meloni «vuol dire che siamo europei», spiega. Ma ora «ha di fronte tre esigenze. La prima è tenere aperti l’mento e la chiamata, perché per un po’ di gente che è arrivata ce n’è tantissima che può essere ingaggiata in un progetto nuovo. La seconda è il ...

