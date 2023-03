'Se il Napoli fosse andato in Champions, sarebbe arrivato Allegri', la rivelazione dell'ex azzurro (Di venerdì 3 marzo 2023) Max Allegri e non Luciano Spalletti. Scenario possibile nell'estate del 2021 se il Napoli avesse battuto il Verona in casa conquistando la qualificazione in Champions League ai danni della Juventus. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 marzo 2023) Maxe non Luciano Spalletti. Scenario possibile nell'estate del 2021 se ilavesse battuto il Verona in casa conquistando la qualificazione inLeague ai dannia Juventus. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : 'Se il Napoli fosse andato in Champions, sarebbe arrivato Allegri', la rivelazione dell'ex azzurro - sportli26181512 : 'Se il #Napoli fosse andato in Champions, sarebbe arrivato #Allegri', la rivelazione dell'ex azzurro: Importante re… - Giov4nniragusa : @eliascaldaferr1 @AntonelloAng Ma potrebbe cambiare quella della tua se a Napoli ci fosse una Procura seria - FeldiJr : Tweete che parla di come in ogni caso il napoli avrebbe comunque cambiato allenatore alla fine della stagione. Prim… - box58199576 : Maksimovic: 'Se Napoli fosse andato in Champions nel 2020-2021 sarebbe arrivato Allegri' Quando non tutti i mali vengono per nuocere… -