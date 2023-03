Scuola | Fratoianni | ' nessuna impunità per violenze fasciste'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "ambiguità overso lee i rigurgiti neofascisti e riaffermare con grande decisione i valori della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza al fascismo e al nazismo. Sabato 4 marzo da Firenze, ne sono certo, verrà una straordinaria risposta della città e di tutta la Toscana a chi pensa di archiviare le conquiste di libertà e di democrazia". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, che domani pomeriggio sarà alla manifestazione a Firenze. "E sarà anche l'occasione per ribadire - conclude il parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra - che lapubblica , i suoi studenti e i suoi insegnanti, sono un bene comune prezioso da salvaguardare e da difendere, e non come ha cercato di fare con grande arroganza e grande ...