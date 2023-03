Scudetto al Napoli? Calhanoglu senza freni: l’ha detto sull’Inter (Di venerdì 3 marzo 2023) La Serie A si avvia verso la parte finale della stagione con il Napoli che vola in classifica e sembra ormai irraggiungibile per le inseguitrici, anche se mancano 14 partite al termine. Il +18 dall’Inter seconda in classifica non è ancora stato digerito dai calciatori di Inter e Milan che sperano in un crollo improvviso degli azzurri. Calhanoglu InterCalhanoglu e il rimpianto Scudetto: “Solo colpa nostra” Hakan Calhanoglu, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione relativa allo Scudetto e alla stagione dell’Inter. Il centrocampista turco ha fatto “mea culpa” sul distacco enorme che divide i nerazzurri dal Napoli. Nessuno si aspettava un’Inter così indietro. Ma il Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 marzo 2023) La Serie A si avvia verso la parte finale della stagione con ilche vola in classifica e sembra ormai irraggiungibile per le inseguitrici, anche se mancano 14 partite al termine. Il +18 dall’Inter seconda in classifica non è ancora stato digerito dai calciatori di Inter e Milan che sperano in un crollo improvviso degli azzurri.Intere il rimpianto: “Solo colpa nostra” Hakan, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione relativa alloe alla stagione dell’Inter. Il centrocampista turco ha fatto “mea culpa” sul distacco enorme che divide i nerazzurri dal. Nessuno si aspettava un’Inter così indietro. Ma il...

