Scrittura in corsivo, Fogarolo: "Alle elementari non viene insegnato, è una grave perdita" (Di venerdì 3 marzo 2023) Scrittura in corsivo: i ragazzi stanno disimparando a scrivere a mano, ma anche gli adulti non se la passano meglio. Prendiamo appunti usando il cellulare, non più scrivendo sull'agendina, la tendenza è diretta conseguenza del massiccio uso degli strumenti tecnologici. Siamo all'inizio di una grande trasformazione. "Nell'800 tutti scrivevano attaccato, con una grande continuità, il ... TAG24.

