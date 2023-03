Scream 6 | il marketing con Ghostface ha creato panico e scompiglio in America

(Di venerdì 3 marzo 2023) Numerose le chiamate al 911 dopo gli avvistamenti di persone vestite da, il killer della celebre saga; ma si trattava di una campagna diper promuovere il nuovo film. Nei giorni scorsi sono stati avvistati in alcune cittadinene degli strani tizi vestiti da, il killer del celebre franchise. A quanto pare sono state numerose le chiamate al 911 di persone spaventate da questi loschi tizi in giro, ma si trattava soltanto di una campagnarealizzata per promuovereVI. Anche l'account Twitter diha voluto ricondividere le varie immagini, spiegando di "farsi soltanto gli affari propri" e di come non ci sia nulla da preoccuparsi. Una simile campagna di ...

Ovviamente non c'è nulla di eccessivamente preoccupante: si tratta infatti di una mossa di marketing per promuovere Scream VI, il nuovo film della saga che uscirà nelle sale a partire dal 9 marzo.

However, as reported by Variety, these have been part of the marketing campaign to promote the upcoming instalment, Scream VI, which arrives on March 10th. The cities Ghostface has been spotted in include Sonoma, California and New York City.