Scoperti a rubare del carburante, ladri aggrediscono con le spranghe i Carabinieri per fuggire (Di venerdì 3 marzo 2023) Furti a Roma: colti a rubare del carburante, aggrediscono i Carabinieri per fuggire. E' la storia di due ladri, con solo uno di loro che è stato garantito alla giustizia. Infatti, mentre provavano a scassinare un deposito per rubare del carburante, sono stati colti in flagrante dai Carabinieri. I ladri, per provare a fuggire, hanno aggredito i militari con spranghe e vari arnesi da scasso che si erano portati dietro per aprire il deposito. Furti a Roma, ladri di carburante aggrediscono i Carabinieri Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell'attuale fase ...

