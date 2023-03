Scontro tra treni in Grecia | Andreas sfida le fiamme e salva 10 persone | ' Ha rotto i vetri a mani nude | è stato un eroe'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : SCONTRO DURISSIMO TRA TAVASSI E SONOA BRUGANELLI! #GFVIP - GrandeFratello : È scontro aperto tra Davide e Tavassi ?? #GFVIP - Agenzia_Ansa : E' di almeno 32 morti e 85 feriti il bilancio di uno scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri… - AntonioVotino : Intesa Sanpaolo non sarà più rappresentata da l'Abi sul rinnovo del contratto. Tra le aree di scontro con l'associa… - Startre72377111 : Lo scontro dentro Israele tra democrazia e un corrotto wannabe dictator è lo stesso che c’è negli USA. -

Bruno Astorre è morto mentre lavorava in Senato, il parlamentare Pd avrebbe compiuto 60 anniuna settimana Grecia,fra due treni: almeno 40 morti. 'Due carrozze polverizzate'. Arrestato ...Intanto losuperpotenze si fa sempre più acceso. Il clima è sempre più teso anche in seguiro alle dichiarazioni di Mosca che accusa Stati Uniti e Nato di indicare a Kiev gli obiettivi da ...Mercoledì scorso si è giocato anche il recuperoArsenal ed Everton , con De Bruyne e compagni ...londinesi che hanno cinque punti in più in classifica nonostante la sconfitta subita nello...

Scontro tra treni in Grecia, il capostazione ammette l'errore umano - Europa Agenzia ANSA

Le rappresentanti dei fandom Donnalisi e Incorvassi vengono alle mani durante l’ultima diretta del GF Vip Party ...Andreas Alikaniotis era tra i passeggeri sul treno che si è schiantato a Larissa, lo scorso primo marzo. È riuscito a salvarsi e la sua presenza ha permesso al almeno altre 10 ...