Scontri tra ultrà al casello dell’A3, due arresti e cinque obblighi di dimora (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue tifosi dell’Acireale Calcio, di 33 e 38 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari per gli Scontri con la tifoseria della Cavese avvenuti il 22 maggio del 2022 nei pressi del casello autostradale di Cava de’ Tirreni (Salerno) prima dell’incontro di calcio Cavese-Acireale valido per il Campionato di Serie D. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip di Nocera Inferiore, che ha anche disposto l’obbligo di dimora per altri quattro tifosi della squadra siciliana, di età compresa tra i 25 e i 40 anni, e per uno campano, di 47 anni. Ad eseguire l’ordinanza sono stati agenti della polizia dei commissariati di Cava de’ Tirreni e di Acireale e della Digos della Questura di Salerno. Sono in corso le procedure per l’emissione del Daspo da parte del Questore di Salerno nei confronti dei sette ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue tifosi dell’Acireale Calcio, di 33 e 38 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari per glicon la tifoseria della Cavese avvenuti il 22 maggio del 2022 nei pressi delautostradale di Cava de’ Tirreni (Salerno) prima dell’incontro di calcio Cavese-Acireale valido per il Campionato di Serie D. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip di Nocera Inferiore, che ha anche disposto l’obbligo diper altri quattro tifosi della squadra siciliana, di età compresa tra i 25 e i 40 anni, e per uno campano, di 47 anni. Ad eseguire l’ordinanza sono stati agenti della polizia dei commissariati di Cava de’ Tirreni e di Acireale e della Digos della Questura di Salerno. Sono in corso le procedure per l’emissione del Daspo da parte del Questore di Salerno nei confronti dei sette ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescDiBlasi : RT @Zeta_Luiss: Le ultime immagini della mappa #Osint sulla guerra in #Ucraina di @FrancescDiBlasi ??I video degli HIMARS ucraini contro un… - Zeta_Luiss : Le ultime immagini della mappa #Osint sulla guerra in #Ucraina di @FrancescDiBlasi ??I video degli HIMARS ucraini c… - estero24hnews : @estero24hnews #NEW Poche ore fa sono stati segnalati scontri tra ISF, coloni israeliani e palestinesi (inclusi at… - estero24hnews : @estero24hnews Segnalati scontri nella zona di Huwara tra attivisti e ISF, con conseguenti arresti di alcuni attivi… - cronachecampane : Scontri tra tifosi di Cavese e Acireale, altre sette misure cautelari -