Sconcerto in Belgio | sgozzò i suoi 5 figli nel sonno | concessa l’eutanasia per “sofferenze psicologiche”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 3 marzo 2023) A sedici anni esatti dal massacro dei, sgozzati nelle loro camere nel. E dopo un tentativo non riuscito di suicidio messo in atto subito dopo aver ucciso a coltellate ibambini, la 56enne belga Genevieve Lhermitte ha deciso e ottenuto di farla finita. Il cerchio, di dolore, strazio e morte, si è chiuso il 28 febbraio scorso (lo stesso giorno della mattanza del 2008 che scioccò un Paese intero), quando la donna, una belga, è morta per eutanasia dopo averne fatto richiesta.alla donna che uccise i 5Una strana concomitanza di date e di eventi che segnano in rosso sul calendario il 28 febbraio. Quello nel 2008, fu il giorno in cui Genevieve Lhermitte, sconvolse ilcon le ...