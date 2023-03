Scomparsa Gabriella Fabbrocini, il cordoglio della SIDeMaST (Di venerdì 3 marzo 2023) “La morte ci ha portato via l’immagine più fulgida della vita: Gabriella Fabbrocini. Con lei se ne va un esempio di donna, professionista, amica, collega, capace di affrontare tutto con entusiasmo, forza, allegria e determinazione. Un vuoto incolmabile”, ha dichiarato il professor Giuseppe Monfrecola, Presidente SIDeMaST. Autorevole esponente della SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse e rappresentante italiana in seno al Board dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia (EADV), la professoressa Fabbrocini si è distinta nel suo percorso professionale per le sue spiccate attitudini gestionali, manageriali e assistenziali. Ha realizzato sul fronte scientifico numerosi progetti di studio nazionali e internazionali ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 marzo 2023) “La morte ci ha portato via l’immagine più fulgidavita:. Con lei se ne va un esempio di donna, professionista, amica, collega, capace di affrontare tutto con entusiasmo, forza, allegria e determinazione. Un vuoto incolmabile”, ha dichiarato il professor Giuseppe Monfrecola, Presidente. Autorevole esponente, la Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse e rappresentante italiana in seno al Board dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia (EADV), la professoressasi è distinta nel suo percorso professionale per le sue spiccate attitudini gestionali, manageriali e assistenziali. Ha realizzato sul fronte scientifico numerosi progetti di studio nazionali e internazionali ...

