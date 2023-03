Sciarra, 'sicurezza sociale rafforza democrazia e diritto' (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "La libertà dal bisogno è predicata dalle principali Carte costituzionali ed è garantita dalle più importanti fonti internazionali. Non è mai superfluo ricordare che l'espandersi dei sistemi di sicurezza sociale coincide con il consolidarsi dei diritti di cittadinanza e dunque concorre nel rafforzare in modo esponenziale la democrazia e lo Stato di diritto". Lo ha affermato la presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, intervenendo alla manifestazione per i 125 anni dell'Inps. "I molteplici risvolti semantici della solidarietà -ha spiegato la numero uno della Consulta- ne fanno un principio guida e al tempo stesso una chiave di volta, che serve a fare emergere le contraddizioni di una società solcata da divari e da crescenti diseguaglianze". In ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "La libertà dal bisogno è predicata dalle principali Carte costituzionali ed è garantita dalle più importanti fonti internazionali. Non è mai superfluo ricordare che l'espandersi dei sistemi dicoincide con il consolidarsi dei diritti di cittadinanza e dunque concorre nelre in modo esponenziale lae lo Stato di". Lo ha affermato la presidente della Corte costituzionale, Silvana, intervenendo alla manifestazione per i 125 anni dell'Inps. "I molteplici risvolti semantici della solidarietà -ha spiegato la numero uno della Consulta- ne fanno un principio guida e al tempo stesso una chiave di volta, che serve a fare emergere le contraddizioni di una società solcata da divari e da crescenti diseguaglianze". In ...

