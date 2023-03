Sci di fondo, Mondiali Planica 2023. L’Italia sogna nella staffetta maschile. Prima medaglia iridata dopo 24 anni di digiuno? (Di venerdì 3 marzo 2023) Venerdì 3 marzo verrà conferito il XXXV titolo mondiale della staffetta maschile. Questo format festeggia i 90 anni di storia iridata, essendo stato inserito nel programma della manifestazione addirittura nel 1933. Da allora la gara è stata oggetto di un’unica modifica di rilievo, relativa alla tecnica. Inizialmente nello sci di fondo non si poneva neppure il problema, il passo era uno solo, quello alternato. Tuttavia a metà anni ’80 il più efficace passo pattinato fece sì che l’edizione 1987 si disputasse esclusivamente a skating. La Fis pertanto decise di diversificare la tecnica delle frazioni a partire dal 1989. Da allora i primi due segmenti si disputano in tecnica classica e gli ultimi due in tecnica libera. La distanza è invece sempre rimasta immutata, 10 km per ognuno dei 4 ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Venerdì 3 marzo verrà conferito il XXXV titolo mondiale della. Questo format festeggia i 90di storia, essendo stato inserito nel programma della manifestazione addirittura nel 1933. Da allora la gara è stata oggetto di un’unica modifica di rilievo, relativa alla tecnica. Inizialmente nello sci dinon si poneva neppure il problema, il passo era uno solo, quello alternato. Tuttavia a metà’80 il più efficace passo pattinato fece sì che l’edizione 1987 si disputasse esclusivamente a skating. La Fis pertanto decise di diversificare la tecnica delle frazioni a partire dal 1989. Da allora i primi due segmenti si disputano in tecnica classica e gli ultimi due in tecnica libera. La distanza è invece sempre rimasta immutata, 10 km per ognuno dei 4 ...

