Sci di fondo, Mondiali Planica 2023: la Norvegia domina la staffetta maschile, Italia nona (Di venerdì 3 marzo 2023) Risultati e classifica della staffetta maschile di sci di fondo ai Mondiali 2023 a Planica, penultima gara in questa rassegna iridata sulle nevi slovene. La vittoria va alla Norvegia, che domina dall'inizio alla fine e conquista una medaglia d'oro mai in discussione. La squadra scandinava imposta una strategia che si rivela vincente, andando in fuga già nella prima frazione con Holund e amministrando saggiamente il proprio vantaggio. Secondo posto per la Finlandia, che emerge nella seconda frazione grazie a uno scatenato Niskanen, fautore principale di questa medaglia d'argento. Contro i norvegesi c'è poco da fare, nonostante i ripetuti tentativi di ricucire il gap, ma nel complesso la gara della Finlandia è più che positiva e la seconda piazza ...

