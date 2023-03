Sci di fondo | Mondiali | Norvegia vince la staffetta maschile e azzurri noni

(Di venerdì 3 marzo 2023) Planica, 3 mar. - (Adnkronos) - Termina con il nono posto per l'Italia ladeidi Planica. Unaall'insegna della cattiva sorte per gli, che hanno dovuto registrare la caduta di Dietmar Nockler in prima frazione, con conseguente rottura del bastoncino per il poliziotto italiano. In seconda frazione Francesco De Fabiani incappava nella rottura di uno sci e si trovava costretto ad un cambio che gli faceva perdere altro tempo prezioso. A quel punto, con un ritardo dal gruppo di testa di oltre un minuto e mezzo, la gara degli italiani era già compromessa e le due frazioni di Paolo Ventura e Federico Pellegrino sono servite a portare l'Italia nella top ten e chiudere con il nono tempo a 5'17?2 dalla, vincitrice dell'oro. L'argento è andato ...

Il sogno italiano di trovare una medaglia mondiale in staffetta - dopo lo splendido argento nella team sprint - si spegne dopo meno di 5 chilometri. Nella 4 10 km dei Mondiali dididi Planica il quartetto composto da Dietmar Noeckler, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura e Federico Pellegrino incappa in una giornata - no che vanifica fin dalle prime battute tutte le ...... in particolar modo per quelli a forte vocazione turistica legata alloda discesa". Questo uno ...2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025") - viene spiegato - istituisce un, ...Risultati e classifica della staffetta maschile didiai Mondiali 2023 a Planica , penultima gara in questa rassegna iridata sulle nevi slovene. La vittoria va alla Norvegia , che domina dall'inizio alla fine e conquista una medaglia d'oro ...

