Sci: Cdm, cancellata la discesa maschile di Aspen (Di venerdì 3 marzo 2023) Aspen, 3 mar. - (Adnkronos) - Gara cancellata dopo 24 discese. Questo il verdetto della giuria dopo oltre un'ora di tentativi di portare a termine la prima delle due discese di Aspen. Che il tempo volgesse al brutto si era capito sin da subito, quando dopo le prime cinque-sei discese l'oscurità era calata sulla pista del Colorado e nessuno degli atleti riusciva più a migliorare il tempo del numero 1, il norvegese Adrien Sejersted, che era sceso in 1'31?24, con il sole. Il vento batteva la pista prima nella parte alta, poi ovunque. Come se non bastasse, era anche cominciata una fitta nevicata che aveva rallentato maggiormente il tracciato, ma soprattutto resa non sicura la discesa degli atleti. Nessuno di chi tagliava il traguardo riusciva a capacitarsi di come avesse fatto a perdere così tanto tempo in pista. Solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023), 3 mar. - (Adnkronos) - Garadopo 24 discese. Questo il verdetto della giuria dopo oltre un'ora di tentativi di portare a termine la prima delle due discese di. Che il tempo volgesse al brutto si era capito sin da subito, quando dopo le prime cinque-sei discese l'oscurità era calata sulla pista del Colorado e nessuno degli atleti riusciva più a migliorare il tempo del numero 1, il norvegese Adrien Sejersted, che era sceso in 1'31?24, con il sole. Il vento batteva la pista prima nella parte alta, poi ovunque. Come se non bastasse, era anche cominciata una fitta nevicata che aveva rallentato maggiormente il tracciato, ma soprattutto resa non sicura ladegli atleti. Nessuno di chi tagliava il traguardo riusciva a capacitarsi di come avesse fatto a perdere così tanto tempo in pista. Solo ...

