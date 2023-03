Sci alpino, Super-G Kvitjfell: Elena Curtoni è seconda, beffata di un centesimo da Huetter (Di venerdì 3 marzo 2023) Elena Curtoni viene beffata di un solo centesimo e deve accontentarsi del secondo posto nel Super-G di Kvitfjell. Le donne tornano a gareggiare dopo anni sulle splendide nevi norvegesi e ne esce fuori una bella gara, vinta a sorpresa dall’austriaca Cornelia Huetter, che con un capolavoro nel tratto conclusivo riesce a sopravanzare la nostra rappresentante di un soffio. Sul terzo gradino del podio sale Lara Gut-Behrami, anche lei non troppo lontana, anzi: dodici i centesimi di distacco dalla leader. Quarto posto per Mikaela Shiffrin, quinto per Federica Brignone. Curtoni può in ogni caso ritenersi soddisfatta, sia perché era reduce da un periodo non troppo brillante, ma soprattutto perché è un piazzamento importante che le permette di balzare nuovamente in testa alla ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023)vienedi un soloe deve accontentarsi del secondo posto nel-G di Kvitfjell. Le donne tornano a gareggiare dopo anni sulle splendide nevi norvegesi e ne esce fuori una bella gara, vinta a sorpresa dall’austriaca Cornelia, che con un capolavoro nel tratto conclusivo riesce a sopravanzare la nostra rappresentante di un soffio. Sul terzo gradino del podio sale Lara Gut-Behrami, anche lei non troppo lontana, anzi: dodici i centesimi di distacco dalla leader. Quarto posto per Mikaela Shiffrin, quinto per Federica Brignone.può in ogni caso ritenersi soddisfatta, sia perché era reduce da un periodo non troppo brillante, ma soprattutto perché è un piazzamento importante che le permette di balzare nuovamente in testa alla ...

