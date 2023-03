Sci alpino | Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa il 4 marzo se…Le combinazioni e cosa deve succedere

(Di venerdì 3 marzo 2023)è vicina alla conquista delladeldi specialità: oltre alladi domani, sabato 4, in programma a Kvitfjell, resta in calendario solo quella delle Finali, e dunque sono 200 i punti ancora a disposizione fino al termine della stagione. Per l’aritmetica l’unica atleta ancora in grado di sottrarre aladeldi specialità è la slovena Ilka Stuhec, che accusa un ritardo di 179 punti dall’azzurra. Dunque l’assegnazione potrebbe arrivare già al termine della gara di domani. Qualora a Kvitfjelldovesse arrivare tra le prime 12rebbe matematicamente ladel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : L'irreale paesaggio alpino sui pendii sopra Domodossola: la neve artificiale sulle piste da sci è l'unica a resiste… - sportface2016 : #Sci Annullata per maltempo la discesa di #Aspen, ecco perchè le 24 discese effettuate non hanno alcuna validità - Eurosport_IT : Il meteo impazzisce ad Aspen e gli sciatori si rifiutano di partire ??? #EurosportSCI | #Aspen - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (21:05) Sci Alpino - Coppa del mondo (Sport) #StaseraInTV 03/03/2023 #PrimaSerata #scialpino-coppadelmondo @RaiSportweb - AnnaP1953 : RT @Alexia70__: Nessuna correlazione Normale morire a 30 anni -

Innerhofer l'ultimo atleta a scendere prima dello stop, al comando c'era Sejersted ASPEN (USA) - A causa del maltempo, la discesa libera maschile di Aspen, valida per la Coppa del Mondo, è stata ...Grande beffa per Adrian Smiseth Sejersted che avrebbe vinto la discesa libera maschile di Aspen 2023, con il crono di 1:31.24. La gara però è stata interrotta e cancellata definitivamente dopo 24 ...Domenica 5 marzo 2023 Sappada ospita una tappa del circuito valido per la composizione della squadra friulana dei Baby e Cuccioli del 41° Pinocchio Sugli, la rassegna giovanile ditra le 5 più importanti al mondo organizzata dalloClub Pinocchio di Pescia. L'edizione 2023 ha preso il via a inizio gennaio e proseguirà fino ad aprile, con oltre 20 selezioni zonali ...

Sofia Goggia è vicina alla conquista della Coppa del Mondo di specialità: oltre alla discesa di domani, sabato 4 marzo, in programma a Kvitfjell, resta in calendario solo quella delle Finali, e dunque ...Innerhofer l'ultimo atleta a scendere prima dello stop, al comando c'era Sejersted ASPEN (USA) (ITALPRESS) - A causa del maltempo, la discesa libera maschile di Aspen, valida per la Coppa del Mondo, è ...