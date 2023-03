Sci alpino | Sofia Goggia | “Stavo facendo un garone | che peccato Ci riproverò domenica”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Aveva tutte le carte in regola per far saltare il banco oggi. Degli ottimi intermedi, una gran velocità, invece, sul finale, un errore che l’ha costretta ad un altro DNF.è uscita nel Super-G di Coppa del Mondo di scial femminile in quel di Kvitfjell. In terra norvegese, dove si è imposta l’austriaca Cornelia Huetter davanti all’azzurra Elena Curtoni, la lombarda era a luce verde, salvo poi sbagliare una curva e saltare una porta. Sci, Elena Curtoni beffata per un centesimo da Huetter nel superG di Kvitfjell, ma è in testa alla classifica! Le sue parole ai microfoni FISI: “E’ un gran, credo di aver allargato troppo l’uscita di quella curva e mi ha scaricato. Credo di aver fatto comunque un gran, e ci...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : L'irreale paesaggio alpino sui pendii sopra Domodossola: la neve artificiale sulle piste da sci è l'unica a resiste… - infoitsport : RISULTATI e CLASSIFICA Super-G femminile Kvitjfell, Coppa del Mondo sci alpino 2022/2023 - infoitsport : Sci alpino, Elena Curtoni: 'Un centesimo è un po' amaro. Vedremo alla fine il colore del pettorale' - AgNPs : RT @Alexia70__: Nessuna correlazione Normale morire a 30 anni - infoitsport : Sci alpino, Elena Curtoni beffata per un centesimo da Huetter nel superG di Kvitfjell, ma è in testa alla classific… -

Cornelia Huetter beffa di un centesimo Elena Curtoni e vince il primo superG di Kvitfjell, località norvegese che da diciassette anni non ospitava la Coppa del Mondo femminile di. Una gara non perfetta per l'austriaca, che mette però il turbo nel tratto finale e resta di un nulla davanti alla valtellinese, che si consola con il pettorale rosso di leader della ...Oggi mi sono sentita bene sugli, sono felicissima e tornerei subito in partenza a rifarlo".La classifica generale di Coppa del Mondo difemminile 2022/2023 aggiornata dopo il Super - G di Kvitfjell. Grazie al podio raggiunto in Norvegia, Lara Gut - Behrami scavalca in classifica Petra Vlhova, mentre non cambiano le altre ...

Un primo superG di Kvitfjell un po’ beffardo per i colori azzurri. Elena Curtoni torna leader della classifica di specialità, ma manca il successo per un solo centesimo, mentre Sofia Goggia è uscita n ...Un primo superG di Kvitfjell un po’ beffardo per i colori azzurri. Elena Curtoni torna leader della classifica di specialità, ma manca il successo per un solo centesimo, mentre Sofia Goggia è uscita n ...