Sci alpino | Elena Curtoni | “Un centesimo è un po’ amaro Vedremo alla fine il colore del pettorale”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ennesimo podio stagionale per la Nazionale italiana di scial femminile nella Coppa del Mondo. In quel di Kvitfjell, in Norvegia,centra una spettacolare seconda piazza nel Super-G. Bicchiere sicuramente mezzo pieno per l’azzurra, che però può dispiacersi per un soloche la divide da una vittoria che sarebbe stata eccezionale (a trionfare Cornelia Huetter). Scibeffata per unda Huetter nel superG di Kvitfjell, ma è in testaclassifica! Le parole dell’azzurra ai microfoni FISI: “Sicuramente è unun po’, ma va bene così perché sono riuscita a fidarmi del mio istinto ed è così che si riesce ad essere veloci. Domani dovrò ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : L'irreale paesaggio alpino sui pendii sopra Domodossola: la neve artificiale sulle piste da sci è l'unica a resiste… - sportface2016 : #SciAlpino | #Curtoni dopo il 2° posto a #Kvitfjell: “Sicuramente è un centesimo un po’ amaro, ma va bene così” - sportface2016 : #SciAlpino | La classifica aggiornata della #CdM femminile - sportface2016 : #SciAlpino | Elena #Curtoni è seconda, beffata di un centesimo da #Huetter nel #SuperG di #Kvitfjell - SkinnyAce2 : RT @Alexia70__: Nessuna correlazione Normale morire a 30 anni -

Cornelia Huetter beffa di un centesimo Elena Curtoni e vince il primo superG di Kvitfjell, località norvegese che da diciassette anni non ospitava la Coppa del Mondo femminile di. Una gara non perfetta per l'austriaca, che mette però il turbo nel tratto finale e resta di un nulla davanti alla valtellinese, che si consola con il pettorale rosso di leader della ...La classifica generale di Coppa del Mondo difemminile 2022/2023 aggiornata dopo il Super - G di Kvitfjell. Grazie al podio raggiunto in Norvegia, Lara Gut - Behrami scavalca in classifica Petra Vlhova, mentre non cambiano le altre ...Elena Curtoni viene beffata di un solo centesimo e deve accontentarsi del secondo posto nel Super - G di Kvitfjell. Le donne tornano a gareggiare dopo anni sulle splendide nevi norvegesi e ne esce ...

Ennesimo podio stagionale per la Nazionale italiana di sci alpino al femminile nella Coppa del Mondo. In quel di Kvitfjell, in Norvegia, Elena Curtoni centra una spettacolare seconda piazza nel ...La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022/2023 aggiornata dopo la discesa libera di Kvitfjell.