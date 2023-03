Sci alpino, Elena Curtoni beffata per 1 centesimo da Huetter nel superG di Kvitfjell, ma è in testa alla classifica! (Di venerdì 3 marzo 2023) Un primo superG di Kvitfjell un po’ beffardo per i colori azzurri. Elena Curtoni torna leader della classifica di specialità, ma manca il successo per un solo centesimo, mentre Sofia Goggia è uscita nella parte finale, quando sembrava ormai avere la vittoria in tasca. A salire sul gradino più alto del podio è stata l’austriaca Cornelia Huetter, alla quarta affermazione in carriera in Coppa del Mondo, la seconda della stagione dopo quella sempre in superG a Garmisch. Come detto Curtoni ritorna ad indossare il pettorale rosso in una classifica di superG che è cortissima. Domenica si replica nuovamente a Kvitfjell e poi ci sarà l’ultima gara alle finali di Soldeu. La valtellinese è in ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Un primodiun po’ beffardo per i colori azzurri.torna leader della classifica di specialità, ma manca il successo per un solo, mentre Sofia Goggia è uscita nella parte finale, quando sembrava ormai avere la vittoria in tasca. A salire sul gradino più alto del podio è stata l’austriaca Corneliaquarta affermazione in carriera in Coppa del Mondo, la seconda della stagione dopo quella sempre ina Garmisch. Come dettoritorna ad indossare il pettorale rosso in una classifica diche è cortissima. Domenica si replica nuovamente ae poi ci sarà l’ultima gara alle finali di Soldeu. La valtellinese è in ...

