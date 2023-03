Sci alpino | discesa maschile Aspen 2023 oggi in tv | programma | orario e streaming

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il, gli orari e la diretta tv delladi, valida per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Al via la seconda trasferta nordamericana con la velocità come protagonista. Appuntamento questa sera, venerdì 3 marzo, a partire dalle ore 19.30. IL CALENDARIO COMPLETO LA START LIST SEGUI LA DIRETTA Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa insu Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn. SportFace.

Mattia Casse è quarto nell'unica prova cronometrata in vista della discesa maschile di Aspen , valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. L'azzurro ha chiuso con un tempo superiore solo a Andreas Sander, Miha Hrobat e Simon Jocher . Decimo crono per l'altro azzurro Dominik Paris , che si prepara alla gara di sabato 4 marzo ...Brignone: 'Importante lavorare la pista'. Curtoni: 'Essere veloci'. 'Ieri, con pista nuova, sono andata abbastanza cauta per vedere sia la pista che la neve. Poi mi sono fatta una bella analisi video ...La start list con le italiane in gara e i pettorali di partenza del super - G di Kvitfjell, in Norvegia , in programma venerdì mattina alle ore 10.30 italiane. Le azzurre tenteranno di trionfare in ...

Si disputa oggi, venerdì 3 marzo, la discesa libera maschile di Aspen, Colorado, USA, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23. Completata ieri l'unica prova cronometrata, è tempo per il ...