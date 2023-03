Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2022 2023 | la classifica generale aggiornata dopo Super-G Kvitfjell

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ladideldi sciil-G di. Grazie al podio raggiunto in Norvegia, Lara Gut-Behrami scavalca inPetra Vlhova, mentre non cambiano le altre posizioni nella top-5. Wendy Holdenera Marta Bassino. Di seguito la. LAMikaela Shiffrin (USA) 1747 Lara Gut-Behrami (SUI) 986 Petra Vlhova (SVK) 975 Federica Brignone (ITA) 813 Rebecca Mowinckel (NOR) 743 Sofia Goggia (ITA) 670 Wendy Holdener (SUI) 661 Marta Bassino (ITA) 653 Elena Curtoni (ITA) ...