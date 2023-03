Sci alpino | cancellata la discesa di Aspen! Sejersted era al comando | cosa è successo

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ladi Aspen è stataper le avverse condizioni climatiche. La nebbia diventa la grande protagonista e toglie la prima vittoria della carriera ad Adrian Smiseth. Il norvegese aveva sfruttato al meglio il pettorale numero uno, trovando le migliori condizioni possibili di visibilità e di stato del manto nevoso. La gara, però, è statadopo ladi Christof Innerhofer, con la giuria che ha capito che era troppo rischioso far scendere ancora gli atleti. In seconda posizione aveva concluso l’austriaco Vincent Kriechmayr, staccato di 26 centesimi ed era stato l’unico davvero a rimanere vicino al norvegese, che aveva inflitto distacchi elevatissimi a tutti gli altri avversari, penalizzati sicuramente dalla scarsa visibilità. In terza posizione aveva terminato, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : L'irreale paesaggio alpino sui pendii sopra Domodossola: la neve artificiale sulle piste da sci è l'unica a resiste… - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (21:05) Sci Alpino - Coppa del mondo (Sport) #StaseraInTV 03/03/2023 #PrimaSerata #scialpino-coppadelmondo @RaiSportweb - AnnaP1953 : RT @Alexia70__: Nessuna correlazione Normale morire a 30 anni - ninacs81 : RT @Alexia70__: Nessuna correlazione Normale morire a 30 anni - FisiTrentino : Ecco il programma gare del fine settimana sulle piste del Trentino e i vari appuntamenti tricolori sull'arco alpino… -

Domenica 5 marzo 2023 Sappada ospita una tappa del circuito valido per la composizione della squadra friulana dei Baby e Cuccioli del 41° Pinocchio Sugli, la rassegna giovanile ditra le 5 più importanti al mondo organizzata dalloClub Pinocchio di Pescia. L'edizione 2023 ha preso il via a inizio gennaio e proseguirà fino ad aprile, con oltre 20 selezioni zonali ...Ecco quali sono i più attesi MONDIALI DI- Si terranno dal 6 al 19 febbraio a Courchevel e Meribel, in Francia. È l'evento invernale più atteso del 2023: il programma prevede le gare di ...A Kitzbühel (Austria), Renè De Silvestro conquista uno splendido successo nella categoria sitting nell'ultimo appuntamento della Coppa del mondo diparalimpico prima delle finali che avranno luogo in Italia, dal 7 al 17 marzo tra Sella Nevea (discipline veloci) e Cortina d'Ampezzo (discipline tecniche). Lo sciatore delle Fiamme oro , ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.48: Per questa sera è tutto, l’appuntamento è per domani alle 19 con la seconda discesa di Aspen 20.47: Si riproverà domani con la seconda discesa di Aspen ...Sabato 4 marzo (ore 11.00) andrà in scena la discesa libera femminile di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista norvegese, ...