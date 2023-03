Scholz alla Casa Bianca | Sostenere Kiev finché necessario

(Di venerdì 3 marzo 2023) Visita dioltre Atlantico a Biden: massimo riserbo e un impegno politico a. Ma, sostiente il New York Times, forse si è parlato anche di come uscire dal pantano ucraino

Un imprimatur a Scholz per una posizione comune tedesco-americana per un sostegno pragmatico a Kiev e l'inizio di una posizione politica comune per trovare un'uscita al pantano ucraino Ancora presto ...Il ministro degli esteri russo ha attribuito la responsabilità della guerra in Ucraina all’Occidente, che “l’ha iniziata e sta ...