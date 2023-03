Schlein vede Bonaccini: assicurare massima unità per nuova fase del Pd (Di venerdì 3 marzo 2023) caption id="attachment 336682" align="alignleft" width="150" Elly Schlein e Stefano Bonaccini/caption"Ci siamo trovati nella necessità di assicurare la massima unitarietà all'avvio di questa fase nuova per il Partito democratico. Oggi abbiamo avviato un confronto che proseguirà in questi giorni". Lo ha detto la neo segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, al termine di un confronto con il suo sfidante, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nella sede della federazione del Pd di via Anderlini, nella prima periferia di Bologna quartiere San Donato."L'interesse comune che abbiamo - ha aggiunto Schlein incontrando i giornalisti assieme a Bonaccini - è proprio quello di lavorare insieme sul ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 3 marzo 2023) caption id="attachment 336682" align="alignleft" width="150" Ellye Stefano/caption"Ci siamo trovati nella necessità dilaunitarietà all'avvio di questaper il Partito democratico. Oggi abbiamo avviato un confronto che proseguirà in questi giorni". Lo ha detto la neo segretaria del Partito democratico, Elly, al termine di un confronto con il suo sfidante, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano, nella sede della federazione del Pd di via Anderlini, nella prima periferia di Bologna quartiere San Donato."L'interesse comune che abbiamo - ha aggiuntoincontrando i giornalisti assieme a- è proprio quello di lavorare insieme sul ...

