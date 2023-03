Schlein tende la mano a Bonaccini, prima l'unità e poi i ruoli (Di venerdì 3 marzo 2023) AGI - Un primo contatto dopo il duello del congresso. Un primo faccia a faccia per stabilire i fondamentali: "Togliamoci le maglie delle mozioni", dice Stefano Bonaccini, "indossiamo tutti la maglia del Pd". La segretaria sottolinea di essersi ritrovata con il governatore "sella necessità di garantire massima unitarietà a questa fase del Pd". Scorre via così il vertice di Bologna fra la segretaria Elly Schlein e il capofila della minoranza interna. Un vertice che, al di là del clima di ritrovata unità, è stato nel segno del dolore e della commozione per la scomparsa tragica di Bruno Astorre, senatore dem vicino a Dario Franceschini, per oltre trent'anni colto sorridente del Pd di Roma e del Lazio. A lui Schlein e Bonaccini riservano il primo pensiero al termine dell'incontro: "Oggi è un giorno di ... Leggi su agi (Di venerdì 3 marzo 2023) AGI - Un primo contatto dopo il duello del congresso. Un primo faccia a faccia per stabilire i fondamentali: "Togliamoci le maglie delle mozioni", dice Stefano, "indossiamo tutti la maglia del Pd". La segretaria sottolinea di essersi ritrovata con il governatore "sella necessità di garantire massima unitarietà a questa fase del Pd". Scorre via così il vertice di Bologna fra la segretaria Ellye il capofila della minoranza interna. Un vertice che, al di là del clima di ritrovata, è stato nel segno del dolore e della commozione per la scomparsa tragica di Bruno Astorre, senatore dem vicino a Dario Franceschini, per oltre trent'anni colto sorridente del Pd di Roma e del Lazio. A luiriservano il primo pensiero al termine dell'incontro: "Oggi è un giorno di ...

