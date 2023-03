Schlein: “Non potevamo non essere qui”. E i dem accusano: “Il governo non c’è” (Di venerdì 3 marzo 2023) Prima uscita della neo segretaria Pd. Una delegazione di parlamentari alla camera ardente. Furfaro: «È la riprova del nuovo corso» Leggi su lastampa (Di venerdì 3 marzo 2023) Prima uscita della neo segretaria Pd. Una delegazione di parlamentari alla camera ardente. Furfaro: «È la riprova del nuovo corso»

Strage di migranti a Cutro, Schlein alla camera ardente: "Qui a Crotone è dove dobbiamo essere" Elly Schlein, accompagnata da una delegazione dem, ha raggiunto la camera ardente allestita a Crotone per i migranti morti in mare a Cutro. Non c'erano intenti critici verso il governo nella scelta ... data la presenza per definizione al di sopra delle parti del presidente. Va detto però che Schlein, accompagnata da Orfini e Stumpo, ha ...