Schlein e Bonaccini, primo incontro dopo le primarie. Occhio alla faccia dello sconfitto... | Video (Di venerdì 3 marzo 2023) A Bologna primo confronto fra la neo segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sconfitto alle primarie di domenica scorsa. I due dem sono arrivati poco dopo le 16 nella sede della federazione del Pd di via Anderlini, nella prima periferia di Bologna quartiere San Donato. All'uscita, sfoggio di unità nel nome del partito. Ma mentre la Schlein è sorridente, Bonaccini sfoggia un volto piuttosto rabbuiato. "Sull'incontro possiamo dire che ci siamo trovati nella necessità di assicurare la massima unitarietà all'avvio di questa fase nuova per il partito democratico e che abbiamo avviato un confronto che proseguirà in questi giorni perché l'interesse comune che abbiamo ...

