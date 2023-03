Schillaci, 'nel 2050 un terzo italiani sarà over 65, adeguare sistema' (Di venerdì 3 marzo 2023) Milano, 2 mar. (Adnkronos Salute) - "E' evidente l'urgenza di misure straordinarie per adeguare il sistema di welfare e di assistenza socio-sanitaria ai nuovi bisogni sanitari e sociali" di un'Italia che invecchia. Lo ha evidenziato il... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 marzo 2023) Milano, 2 mar. (Adnkronos Salute) - "E' evidente l'urgenza di misure straordinarie perildi welfare e di assistenza socio-sanitaria ai nuovi bisogni sanitari e sociali" di un'Italia che invecchia. Lo ha evidenziato il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuindiciNews : Schillaci, 'nel 2050 un terzo italiani sarà over 65, adeguare sistema' (#Adnkronos) – 'E' evidente l'urgenza di mis… - infoitsalute : Schillaci: “Nel 2022 ci sono stati 1,3 milioni di ricoveri inappropriati. Ma con potenziamento assistenza territori… - SaluteFuturo : Schillaci, 'nel 2050 un terzo italiani sarà over 65, adeguare sistema' - Giornaleditalia : Schillaci, 'nel 2050 un terzo italiani sarà over 65, adeguare sistema' - vivereitalia : Schillaci, 'nel 2050 un terzo italiani sarà over 65, adeguare sistema' -