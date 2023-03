Schianto lungo A4 nel Milanese | due morti e quattro feriti

(Di venerdì 3 marzo 2023) Un grave incidente si è verificato, nel pomeriggio,la A4 neltratto Pero Fiera Milano e viale Certosa in direzione Venezia. Due persone a bordo di una Opel corsa sono morte in uno scontro che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SettenewsWeb : E' successo poco prima delle 14 di oggi, giovedì 2 marzo: lungo l'autostrada A4, tra la barriera Milano Est e l'usc… - PiacenzaPress : Schianto tra due auto lungo la Statale 45 a Niviano, due feriti - guglielmopicchi : nelle ultime settimane ho discusso 'politicamente' con persone che stimo perché a mio avviso non coglievano la port… -

Un grave incidente si è verificato, nel pomeriggio,la A4 neltratto Pero Fiera Milano e viale Certosa in direzione Venezia. Due persone a bordo di una Opel corsa sono morte in uno scontro che ha visto coinvolti un autotreno e altre due ...l'autostrada, in seguito alloe alla chiusura del tratto tra Finale Ligure e Pietra Ligure, si sono formati diversi chilometri di coda. Una ventina di bambini in pronto soccorso. Tutti ...L'incidente si è consumatola serata di giovedì 2 marzo, intorno alle 21.30, a ridosso del bivio che vira verso Poggio Orlandi. La prima ricostruzione dell'incidente. Il trentenne era al ...

Grave incidente sull'A4: autostrada chiusa MilanoToday.it

L’incidente. Un motociclista di 40 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII per le gravi ferite riportate nello schianto avvenuto poco dopo le 14.30 di venerdì 3 marzo lungo ...Un grave incidente si è verificato, nel pomeriggio, lungo la A4 neltratto Pero Fiera Milano e viale Certosa in direzione Venezia. Due persone a bordo di una Opel corsa sono morte in uno scontro che ha ...