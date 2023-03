Sartori | la tradizione sartoriale a Bologna da 30 anni

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 3 marzo 2023) Giov, l’esperto di calcio che ha seguito l’Atalanta e ora si sta facendo un nome al, ha parlato ieri della sua carriera e delle esperienze che lo hanno portato a diventare un membro importante della comunità calcistica italiana., che ha iniziato come allenatore del Chievo Verona negli’90 prima di diventare direttore sportivo, ha raccontato come ha sviluppato la sua carriera nel calcio. «Ho imparato tante cose lungo la strada, ma soprattutto ho imparato a lavorare in squadra», ha detto. «Nel calcio, come nella vita, non si può fare tutto da soli. Bisogna avere un gruppo di persone che ha la stessa visione, gli stessi obiettivi, e lavorare insieme per raggiungerli». Ma non è stato sempre facile per. Ha fatto tante scelte ...