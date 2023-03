Sarri poteva tornare a Napoli e Schouten… (Di venerdì 3 marzo 2023) Maurizio Sarri sarebbe stato vicinissimo al Napoli prima dell’arrivo di Spalletti ed emerge anche un retroscena su Schouten del Bologna Maurizio Sarri è stato vicinissimo a sedere nuovamente sulla panchina del Napoli, con il tecnico toscano che era in trattativa con Aurelio De Laurentiis per ritornare agli azzurri. L’allenatore, però, avrebbe fatto due particolari richieste L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Mauriziosarebbe stato vicinissimo alprima dell’arrivo di Spalletti ed emerge anche un retroscena su Schouten del Bologna Maurizioè stato vicinissimo a sedere nuovamente sulla panchina del, con il tecnico toscano che era in trattativa con Aurelio De Laurentiis per riagli azzurri. L’allenatore, però, avrebbe fatto due particolari richieste L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabriziosilvest : RT @1962Greco: Affrontare il Napoli in questo momento è quanto di peggio poteva capitare ad una squadra che non è al massimo e ha problemi… - FaceCup65 : @d_arco75 @spicciar @CorSport @salomone_l @AlessioBuzzanca @ValerioCassetta A me va bene tutto. Dicevo solo di otti… - 1962Greco : Affrontare il Napoli in questo momento è quanto di peggio poteva capitare ad una squadra che non è al massimo e ha… - __grazynho87 : @peppe_roncino secondo me come ho detto ad un altro ragazzo per ciclo vincente riferendosi al Napoli poteva essere… - antonioamodio22 : RT @Laudantes: @antonioamodio22 Lampo futuristico del giocatore che oggi è. Con Sarri si perse ma poteva essere la tanto agognata spalla di… -