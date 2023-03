Sarri fischiato dal Maradona: accoglienza ostile dai tifosi del Napoli (Di venerdì 3 marzo 2023) Fischi per Maurizio Sarri al Maradona prima del fischio d’inizio del match Napoli-Lazio: accoglienza ostile per lui Maurizio Sarri non è stato accolto nel migliore dei modi dai tifosi del Napoli al suo ritorno da avversario al Maradona. Il tecnico della Lazio è stato fischiato quando è stato nominato dallo speaker dello stadio. In molti, probabilmente, ancora non hanno digerito il suo “tradimento” al momento del passaggio alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Fischi per Maurizioalprima del fischio d’inizio del match-Lazio:per lui Maurizionon è stato accolto nel migliore dei modi daidelal suo ritorno da avversario al. Il tecnico della Lazio è statoquando è stato nominato dallo speaker dello stadio. In molti, probabilmente, ancora non hanno digerito il suo “tradimento” al momento del passaggio alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sarri, fischi dal Maradona alla lettura delle formazioni

Qualcuno ha anche provato ad applaudire, ma la verità è che quando Maurizio Sarri è stato chiamato dallo speaker del Maradona lui, come tutti i giocatori della Lazio, è stato fischiato. Niente affetto, almeno a inizio partita, per l'ex allenatore del Napoli da parte dei suoi tifosi.

Re Ciro riporta la Lazio al quinto posto

Sarri ha ritrovato lo spirito di squadra che si era smarrito in questo inizio di 2023 segnato da difficoltà. Il naso a Pedro costretto a giocare incerottato per il resto della partita (Abisso non ha fischiato fallo).

Napolimania: Marocchi 'gufa' a vuoto, la Lega Serie A spinge la Juve

Dopo il ricorso al Var, ha fischiato un fallo a favore dei francesi. Era disperato il buon allenatore. Il 3 marzo poi si ripartirebbe dal Maradona contro la Lazio dell'amico Sarri. Bisogna, però, fare i conti con la realtà.

Napoli - Lazio, inizia il riscaldamento della squadra al Maradona!

Mezz'ora al fischio d'inizio di Napoli - Lazio. E mentre il Maradona - previsto il sold-out con più di 500 tifosi biancocelesti presenti - si sta man mano riempiendo, la squadra di Sarri è scesa in campo per il riscaldamento.