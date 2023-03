Sarah Ferguson su Harry e Meghan: “Non li giudico perché…” (Di venerdì 3 marzo 2023) Il principe Harry e Meghan Markle sono un vero e proprio caso mediatico mondiale su cui chiunque ha espresso un’opinione. Ma Sarah Ferguson ha deciso di non farlo. L’ex moglie del principe Andrea, infatti, ha rilasciato di recente un’intervista in cui ha spiegato per quali motivi non ama esprimersi sulla coppia dei duchi di Sussex. Sono passati quasi tre anni da quando Meghan Markle e il principe Harry hanno deciso di voltare le spalle alla monarchia inglese. Una partenza che ha lasciato segni indelebili, visto che né i Sussex, né la Famiglia Reale sembrano aver superato questa complicata uscita di scena. Dopo essersi trasferiti a Los Angeles, il duca e la duchessa di Sussex sono tornati in più occasioni a parlare della Corona inglese. AnsaIn questi anni, infatti, i duchi – non più ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 marzo 2023) Il principeMarkle sono un vero e proprio caso mediatico mondiale su cui chiunque ha espresso un’opinione. Maha deciso di non farlo. L’ex moglie del principe Andrea, infatti, ha rilasciato di recente un’intervista in cui ha spiegato per quali motivi non ama esprimersi sulla coppia dei duchi di Sussex. Sono passati quasi tre anni da quandoMarkle e il principehanno deciso di voltare le spalle alla monarchia inglese. Una partenza che ha lasciato segni indelebili, visto che né i Sussex, né la Famiglia Reale sembrano aver superato questa complicata uscita di scena. Dopo essersi trasferiti a Los Angeles, il duca e la duchessa di Sussex sono tornati in più occasioni a parlare della Corona inglese. AnsaIn questi anni, infatti, i duchi – non più ...

