Sarah Altobello, cosa è successo dopo l'eliminazione (Di venerdì 3 marzo 2023) Sarah Altobello nel post puntata ha incuriosito i fan con un post nelle stories Instagram: cosa ha scritto la ex vippona? Sarah Altobello ieri sera ha perso al televoto e ha dovuto abbandonare la casa del reality show Il Grande Fratello Vip. La vippona però fuori dalla porta rossa ha trovato il suo pretendente Tony con tanto di anello che le ha fatto la proposta di matrimonio. Lei però con fare sibillino ha preferito prendersi la scena da sola, così dietro l'ironia di Signorini, ha varcato le quinte dello studio di Canale 5. Accolta dagli applausi meritati del pubblico, la concorrente si è emozionata alla lettura di alcuni tweet che la riguardavano. Lei con il suo modo di fare "effervescente" è riuscita a conquistarsi la simpatia del pubblico che l'ha apprezzata per la sua dolcezza e la sua educazione ...

