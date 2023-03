Sapete che c’è una città che è la Siberia d’Italia? Tutta da scoprire

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nel borgo più freddole temperature scendono sotto lo zero anche in Agosto: per scoprirlo basta spostarsi di 100 Km da Roma! Il paesino, che vanta origini antichissime, oggi è popolato da circa 1300 persone ma è una delle mete sciistiche più belle della nostra penisola. Si trova in provincia de L’Aquila, nel cuore dell’Abruzzo, e si chiama Rocca di Mezzo. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare il borgo non si trova poi così in alto rispetto al livello del mare: è costruito su una collina a quota 1329 metri di altezza. (Grantennistoscana.it)In questo borgo si registrano regolarmente temperature di decine di gradi sotto lo zero, raggiungendo un picco negativo durante l’inverno del 1985, quando la stazione meteorologica registrò -45°. A patto di non lasciarsi spaventare dalle temperature rigidissime di questo bellissimo borgo, lo si può raggiungere per ...