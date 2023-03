Sanremo | prete vittima di revenge porn viene sospeso dalla diocesi | “Grave violazione degli obblighi”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Un parroco del Sanremese è statoper un filmato intimo registrato durante una telefonata con un uomo conosciuto sui social, che aveva minacciato di diffondere le immagini se non lo avesse pagato profumatamente. Un vero e proprio caso di: il sacerdote si è rifiutato di fronte al ricatto, così il video è stato inoltrato a diversi indirizzi mail, tra cui anche quello della curia, che gli ha inviato una lettera di sospensione. “Ladi– si legge – con profondo dispiacere informa che nei confronti del presbitero, è pervenuta una segnalazione concernente un’incresciosa vicenda nella quale, per imprudenza, leggerezza ederivanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SanremoNews : Sanremo: prete ricattato dopo una videochiamata hard, il pensiero del presidente di Arcigay Imperia - riviera24 : #Sanremo Prete sospeso dalla diocesi per una videochiamata erotica, la solidarietà del presidente di M.I.A. Arcigay… - lavocedigenova : Prete di Sanremo fa una videochiamata erotica e viene ricattato da un 33enne siriano - riviera24 : Videochiama nudo un trentaquattrenne straniero che lo registra, prete sospeso dalla diocesi - Riviera24 #Sanremo - Dome689 : RT @Open_gol: Il vescovo ha aperto un'indagine «previa onde definire, con accuratezza, fatti e responsabilità», si legge nel comunicato htt… -

Il vescovo della diocesi- Ventimiglia, Antonio Suetta, di comune accordo con il, - prosegue La Stampa - ha fatto scattare una immediata sospensione dal suo ministero. 'È un'...Così il presidente di Mia Arcigay Imperia, Marco Antei , interviene alla notizia del parroco divittima di un ricatto, da parte di una persona conosciuta sui social, dopo una videochiamata ...Sono le parole di Marco Antei, presidente di Mia Arcigay Imperia, che ha commentato la vicenda legata alricattato on line. "La nostra totale solidarietà al parroco Crotta che, nell'espressione ...

Sanremo, prete vittima di revenge porn viene sospeso dalla diocesi: «Una grave violazione dei suoi obblighi» Open

Il ragazzo chiedeva dei soldi per non divulgare quei fotogrammi eloquenti, a luci rosse. Il sacerdote ha deciso di denunciare ma adesso non potrà più dire messa ...«La nostra totale vicinanza al parroco che, nell'espressione naturale del più bello dei piaceri umani ha incontrato un essere immondo che ha provato a raggirarlo», ha dichiarato Marco Antei ...