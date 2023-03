Sanità Roma, il Policlinico Gemelli per ‘Newsweek’ è il primo ospedale italiano. L’UGL: “Merito degli operatori” (Di venerdì 3 marzo 2023) “La notizia che per il terzo anno consecutivo il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS vene considerato dal magazine statunitense Newseek il miglior ospedale italiano, e 38esimo in ambito internazionale, premia il grande sforzo compiuto dal personale del nosocomio capitolino per garantire assistenza di qualità”, dichiarano Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute e Valerio Franceschini, Segretario Provinciale di Roma. “Si tratta di molti operatori – proseguono i sindacalisti – che alcuni anni fa hanno affrontato, a testa alta e rimboccandosi le maniche, una crisi che costrinse il Gemelli a ricorrere anche ad ammortizzatori sociali. È stato soprattutto grazie alla loro dedizione e professionalità il rilancio che ha portato poi a questo risultato. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) “La notizia che per il terzo anno consecutivo ilUniversitario A.IRCCS vene considerato dal magazine statunitense Newseek il miglior, e 38esimo in ambito internazionale, premia il grande sforzo compiuto dal personale del nosocomio capitolino per garantire assistenza di qualità”, dichiarano Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute e Valerio Franceschini, Segretario Provinciale di. “Si tratta di molti– proseguono i sindacalisti – che alcuni anni fa hanno affrontato, a testa alta e rimboccandosi le maniche, una crisi che costrinse ila ricorrere anche ad ammortizzatori sociali. È stato soprattutto grazie alla loro dedizione e professionalità il rilancio che ha portato poi a questo risultato. ...

