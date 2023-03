Sanità: Iss, 18 casi morbillo e 7 rosolia nel 2022, ora cruciali alte coperture vaccini (Di venerdì 3 marzo 2023) Milano, 2 mar. (Adnkronos Salute) - Complici le misure anti-Covid ancora in campo, nel 2022 in Italia si sono fermati a quota 18 i casi di morbillo - registrati in 7 regioni - e a quota 7 quelli di rosolia, sempre da 7 regioni. Sono i dati... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 marzo 2023) Milano, 2 mar. (Adnkronos Salute) - Complici le misure anti-Covid ancora in campo, nelin Italia si sono fermati a quota 18 idi- registrati in 7 regioni - e a quota 7 quelli di, sempre da 7 regioni. Sono i dati...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... prospettico1 : #ISS ??Istituto Superiore di Sanità. Blaterano di #discriminazione e dei danni che può provocare... AHAHA?????? #ISS… - Ilconservator : RT @AleFaralla: Istituto Superiore di FALSITÀ. Quelli che hanno prodotto dati farlocchi, utilizzati per diffondere terrore ed escludere da… - AleFaralla : Istituto Superiore di FALSITÀ. Quelli che hanno prodotto dati farlocchi, utilizzati per diffondere terrore ed escl… - BusiMatia : ISS, LA DISCRIMINAZIONE FA MALE ALLA SALUTE L'Istituto Superiore di Sanità celebra la Giornata Mondiale contro le D… - GuadagnoRaffae2 : RT @reportrai3: come il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, l’ex coordinatore del Cts Agostino Miozzo, l’allora capo della protezione ci… -