San Giuliano Milanese | 8 marzo | un calendario fitto di eventi per la Giornata Internazionale della Donna

(Di venerdì 3 marzo 2023) In Sala Previato: Venerdì 10, "Come un fiore raro - racconti, canzoni intorno a Mia Martini"; sabato 11 presentazione del libro di Annarita Briganti “Gae Aulenti. Riflessioni e pensieri sull’Architetto Geniale”; a seguire premiazione concorso letterario

Amato, che persegue finalità di solidarietà sociale e si ispira alla logica del no - ... istituita dal Santo Padre l'8 dicembre 2021 con chirografo pontificio, nasce dalla Fabbrica di...Avviati i lavori per l'hub diGinesio (Macerata), in località Pian di Pieca. "Un intervento atteso e importante per la ... ha detto il sindacoCiabocco. "L'hub - ha spiegato - rientra in un ...Il caso diGuida Bardi, nuorese di 51anni - albergatore, giornalista pubblicista, ... in questo caso regionali, destinati alla fondazionePietro di Nuoro per l'acquisto di una sede, un ...

SAN GIULIANO “L'abbraccio” di Rausa a Guerini Il Cittadino

È il sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco, a salutare l’avvio del cantiere insieme ad Alessandro Gentilucci, presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino, soggetto capofila della Strategia. « ...(ANSA) - SAN GINESIO, 02 MAR - Avviati i lavori per l'hub di San Ginesio (Macerata), in località Pian di Pieca. "Un intervento atteso e importante per la Strategia Nazionale Aree Interne (Snai) dell'a ...