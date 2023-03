Salvò 51 ebrei, il paese natio gli nega gli onori: Filiberto Ambrosini era fascista, bisogna approfondire (Di venerdì 3 marzo 2023) Salvò 51 ebrei, ma per la sinistra del suo paese, Monteforte d’Alpone, in provincia di Verona, non può essere un eroe perché fu fascista. È quanto avviene intorno alla memoria di Filiberto Ambrosini, che chi gli deve la vita ha in passato proposto anche allo Yad Vashem come “Giusto delle Nazioni”. Come il fascista Filiberto Ambrosini protesse e Salvò una famiglia ebrea È l’edizione di oggi di Libero a ricostruire la storia di Ambrosini e la damnatio memoriae cui sembra destinato nella cittadina veneta di poco meno di 9mila abitanti che gli diede i natali. Ambrosini, che di mestiere era farmacista, fu membro delle Brigate nere e nel ’40, da capitano del Corpo di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023)51, ma per la sinistra del suo, Monteforte d’Alpone, in provincia di Verona, non può essere un eroe perché fu. È quanto avviene intorno alla memoria di, che chi gli deve la vita ha in passato proposto anche allo Yad Vashem come “Giusto delle Nazioni”. Come ilprotesse euna famiglia ebrea È l’edizione di oggi di Libero a ricostruire la storia die la dammemoriae cui sembra destinato nella cittadina veneta di poco meno di 9mila abitanti che gli diede i natali., che di mestiere era farmacista, fu membro delle Brigate nere e nel ’40, da capitano del Corpo di ...

