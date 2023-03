Salvini annuncia il decreto per il Ponte sullo Stretto mentre continua a difendersi sul naufragio dei migranti in Calabria (Di venerdì 3 marzo 2023) Salvini ha fatto un annuncio importante per quanto riguarda il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Intanto, tiene ancora banco la polemica politica sul naufragio dei migranti in Calabria con il leader M5S, Giuseppe Conte, che chiede al premier Giorgia Meloni e allo stesso Matteo Salvini di riferire in Parlamento. Salvini annuncia il decreto del Ponte sullo Stretto Matteo Salvini non rinuncia al Ponte sullo Stretto di Messina anzi ha dato un annuncio importante. “Entro metà marzo voglio portare al Consiglio dei ministri il decreto Ponte che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 marzo 2023)ha fatto un annuncio importante per quanto riguarda il progetto deldi Messina. Intanto, tiene ancora banco la polemica politica suldeiincon il leader M5S, Giuseppe Conte, che chiede al premier Giorgia Meloni e allo stesso Matteodi riferire in Parlamento.ildelMatteonon rinuncia aldi Messina anzi ha dato un annuncio importante. “Entro metà marzo voglio portare al Consiglio dei ministri ilche ...

