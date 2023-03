Salto con gli sci, Slovenia in festa per l’oro mondiale di Timi Zajc sul Large Hill di Planica! (Di venerdì 3 marzo 2023) Timi Zajc rispetta il pronostico della vigilia, reggendo la pressione nel momento che più conta e regalando alla Slovenia una pesantissima medaglia d’oro nella competizione individuale di Salto speciale su trampolino grande ai Campionati Mondiali di sci nordico 2023 a Planica. Si tratta del primo titolo della manifestazione per il Paese ospitante, considerando anche combinata nordica e sci di fondo. Il 22enne nativo di Lubiana diventa inoltre il campione iridato più giovane in attività ed il primo nato nel XXI secolo a fregiarsi di un oro mondiale individuale nel Salto maschile, spezzando anche una maledizione che perdurava da 34 anni per le nazioni organizzatrici del mondiale (prima di oggi, l’ultimo profeta in patria fu il finlandese Jari Puikkonen a ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023)rispetta il pronostico della vigilia, reggendo la pressione nel momento che più conta e regalando allauna pesantissima medaglia d’oro nella competizione individuale dispeciale su trampolino grande ai Campionati Mondiali di sci nordico 2023 a Planica. Si tratta del primo titolo della manizione per il Paese ospitante, considerando anche combinata nordica e sci di fondo. Il 22enne nativo di Lubiana diventa inoltre il campione iridato più giovane in attività ed il primo nato nel XXI secolo a fregiarsi di un oroindividuale nelmaschile, spezzando anche una maledizione che perdurava da 34 anni per le nazioni organizzatrici del(prima di oggi, l’ultimo profeta in patria fu il finlandese Jari Puikkonen a ...

