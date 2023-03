Salto con gli sci, Mondiali Planica 2023: vince Zajc davanti a Kobayashi e Kubacki (Di venerdì 3 marzo 2023) Timi Zajc vince la gara maschile dal trampolino HS138 di Salto con gli sci a Planica, valida per i Mondiali 2023. Lo sloveno ha raccolto 287.5 punti, precedendo Ryoyu Kobayashi e Dawid Kubacki. Il giapponese ha ottenuto 276.8 punti, mentre il polacco 276.2. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Timila gara maschile dal trampolino HS138 dicon gli sci a, valida per i. Lo sloveno ha raccolto 287.5 punti, precedendo Ryoyue Dawid. Il giapponese ha ottenuto 276.8 punti, mentre il polacco 276.2. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Oh Mondo Mondo Duplantis l’ha fatto ancora. Per la sesta volta stabilisce un nuovo rercord del mondo di salto con… - brandobenifei : #BaofaMifriVeso è campionessa italiana nel salto triplo, record che vale la qualificazione per gli Europei, ma non… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Salto con gli sci: Timi Zajc, un oro per la storia, è tripudio sloveno a Planica #skijumping #nordicski @AleBergomi #3Marzo… - neveitalia : Salto con gli sci: Timi Zajc, un oro per la storia, è tripudio sloveno a Planica #skijumping #nordicski @AleBergomi… - f2lkchnge : SALTO LA CENA CON I COLLEGHI DI MIO PADRE DAJE CAZZO -